ইতিহাসে ২৯ রমজান

খেলাফতের আর্থিক হিসাব আর আব্দুল হামিদের সংস্কারের দিন

মনযূরুল হক
২৯ রমজান পবিত্র মাসের বিদায়লগ্নে আমাদের সামনে এমন কিছু স্মৃতির দুয়ার খুলে দেয় যা কেবল যুদ্ধজয় নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের এক প্রামাণ্য দলিল।

জাকাত ও আর্থিক স্বচ্ছতা

হিজরি ১ম শতকে খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের আমলে ২৯ রমজানে বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করার রেওয়াজ ছিল। যাতে ঈদের আগেই দরিদ্রদের প্রাপ্য হক মিটিয়ে দেওয়া যায়।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তাঁর আমলে জাকাত নেওয়ার মতো কোনো দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। এটি ছিল সুশাসনের এক অনন্য নজির।

১২১৮ হিজরির ২৯ রমজান পশ্চিম আফ্রিকার প্রখ্যাত সংস্কারক শেখ ওসমান দান ফোদির নেতৃত্বে নাইজেরিয়া ও সংলগ্ন অঞ্চলে ‘সোকোতো খেলাফত’ ঘোষণা করা হয়।

তিনি রমজান মাসকে বেছে নিয়েছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ দিতে। তাঁর এই আন্দোলন আজও আফ্রিকার মুসলিমদের কাছে এক বিশাল অনুপ্রেরণা।

শেখ জাহিদ কোতকুর ইন্তেকাল

১৪০১ হিজরির ২৯ রমজান (১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ) আধুনিক তুরস্কের ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা শেখ মুহাম্মদ জাহিদ কোতকুর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন নকশবন্দীয়া তরিকার একজন মহান সাধক।

মজার বিষয় হলো, বর্তমান তুরস্কের অনেক শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা (যেমন নাজমুদ্দিন এরবাকান এবং রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান) তাঁর শিষ্য ছিলেন।

আব্দুল কাদির আল-জাজাইরির জন্ম

১২২৩ হিজরির ২৯ রমজান জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক আলজেরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কিংবদন্তি আমির আব্দুল কাদির আল-জাজাইরি।

জেনেভা কনভেনশনের অনেক আগে থেকেই তিনি যুদ্ধবন্দিদের অধিকার নিয়ে কাজ করে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছিলেন।

সুলতান আব্দুল হামিদের সংস্কার

১৩০৪ হিজরির ২৯ রমজান সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ অটোমান সাম্রাজ্যের আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সংস্কার আইন অনুমোদন করেন।

বিশেষ করে সামরিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে তাঁর এই উদ্যোগগুলোই পরবর্তীতে আধুনিক তুরস্কের মেধাবী প্রজন্ম তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল।

