আকিদা শব্দের অর্থ কী
ইসলামের আলোচনায় আমরা প্রায়ই ‘আকিদা’ শব্দটি শুনি। অনেকের কাছে এটি শুধুই একটি জটিল আরবি পরিভাষা। আসলে বিষয়টি অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আকিদা হচ্ছে ইসলামের ভিত—যেমন একটি ভবনের মজবুত ভিত্তি ছাড়া সেটি টেকসই হয় না, তেমনি সঠিক আকিদা ছাড়া মুসলমানের ঈমান পূর্ণতা পায় না। তাই আকিদার সঠিক অর্থ, উৎস ও তাৎপর্য বোঝা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।
আকিদা শব্দের শাব্দিক অর্থ
‘আকিদা’ শব্দটি এসেছে আরবি ধাতু ‘আকাদা’ থেকে। এর অর্থ—
গিঁট দেওয়া
শক্ত করে বেঁধে ফেলা
দৃঢ় করা
এই মূল অর্থ থেকেই ‘আকিদা’ শব্দের ব্যবহার দাঁড়িয়েছে: অন্তরে এমন বিশ্বাস, যা অটল ও অবিচলভাবে গেঁথে যায়, যাকে আর সন্দেহ নাড়া দিতে পারে না।
পরিভাষায় আকিদা
ইসলামের ভাষায় আকিদা হলো, মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী বিশ্বাস, যা ইসলাম শিখিয়েছে এবং যার ওপর ঈমান আনা ফরজ।
ইমাম তাহাবি (মৃ. ৯৩৩ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আকিদা তাহাবিয়া-তে লিখেছেন, “এটাই আমাদের আকিদা—আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই; মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল; জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য; হাশর-নাশর সত্য।” (ইমাম তাহাবি, আকিদা তাহাবিয়া, মাকতাবা আস-সালাফিয়া, কায়রো: ১৯৭১)
আকিদার মূল বিষয়সমূহ
কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায়:
১. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (তাওহিদ)। আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। কোরআনে বলা হয়েছে, “বলুন, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক।” (সুরা ইখলাস, আয়াত: ১)
২. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান। তারা আল্লাহর বান্দা, যারা আল্লাহর নির্দেশই পালন করে।
৩. আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠ ৪টি কিতাব হলো, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও সর্বশেষ কোরআনুল কারিম।
৪. নবী-রাসুলদের প্রতি ইমান। আল্লাহ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে সর্বশেষ রাসুল হলেন মুহাম্মদ (সা.)।
৫. আখেরাতের প্রতি ইমান। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম সবই সত্য।
৬. তাকদিরের প্রতি ইমান। মানে ভালো-মন্দ সব আল্লাহর কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।
এগুলো মিলেই ইসলামের আকিদার ছয়টি স্তম্ভ, যা একত্রে ‘ইমান’ নামে পরিচিত। (ইবনে আবিল ইজ্জ, শরহুল আকিদা আত-তাহাবিয়া, দারুস সালাম, রিয়াদ: ২০০০)
আকিদার গুরুত্ব
ইবাদত, লেনদেন, সামাজিক জীবন—সবকিছু আকিদার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সঠিক আকিদা মানুষকে হতাশা থেকে রক্ষা করে। ইতিহাসে নানা গোষ্ঠী ইসলামের ভেতরে ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়েছে। সঠিক আকিদা সেসব থেকে মানুষকে বাঁচায়। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দৃঢ়ভাবে অন্তরে বিশ্বাস করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬)
আকিদা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ
আকিদা তাহাবিয়া — ইমাম তাহাবি
কিতাব আত–তাওহিদ — ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব
শারহুল আকিদা আত-তাহাবিয়া — ইবনে আবিল ইজ্জ
আল-ইবানাহ আন উসূলিদ দিইয়ানা — ইমাম আবুল হাসান আশআরি
এসব গ্রন্থে আকিদার শুদ্ধ শিক্ষা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
আকিদা শুধু একটি শব্দ নয়—এটাই মুসলমানের পরিচয়ের মূল ভিত্তি। এটি হলো অন্তরের এমন অটল বিশ্বাস, যা মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করে, জীবনের প্রতিটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চূড়ান্ত মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।