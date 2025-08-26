ইসলাম

সাহু সিজদার নিয়ম

ধর্ম ডেস্ক
ছবি: রয়টার্স

ইসলামে নামাজ মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাজের সময় ভুল বা ত্রুটি হলে তা সংশোধনের জন্য সাহু সিজদা দেওয়ার বিধান রয়েছে। মানে নামাজের শেষে দুটি অতিরিক্ত সিজদা দেওয়া, যা নামাজে সংঘটিত ভুল বা ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে।

সাহু সিজদা কী?

সাহু সিজদা মানে ভুলের সিজদা। সাহু সিজদা হলো নামাজে ভুল বা ত্রুটি সংশোধনের জন্য নামাজের শেষে দুটি সিজদা দেওয়ার বিধান। নামাজে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে বা ভুল হয়ে গেলে সাহু সিজদা দিতে হয়।

এটি ফরজ, সুন্নাহ নফল বা ওয়াজিব সকল নামাজে প্রযোজ্য। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ নামাজে ভুল করে, তখন সে যেন দুটি সিজদা দেয়।” (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ১২২৬)

আরও পড়ুন

নামাজে রাকাত ভুল হলে কী করবেন

কখন সাহু সিজদা দেওয়া হয়?

সাহু সিজদা নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়:

১. ওয়াজিব বাদ পড়া: যেমন, কোনো নামাজে সুরা পড়তে ভুলে যাওয়া বা তাশাহহুদ বাদ দেওয়া।

২. অতিরিক্ত কাজ করা: যেমন, অতিরিক্ত দাঁড়ানো, সিজদা বা বসা।

৪. ওয়াজিবের ক্রম পরিবর্তন: যেমন, সুরা ফাতিহার আগে অন্য সুরা পড়া।

যদি ফরজ বা ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়, তবে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। সাহু সিজদা শুধু অজ্ঞতা বা ভুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সাহু সিজদার নিয়ম

সাহু সিজদা দেওয়ার নিয়ম বর্ণনা করা হলো:

১. নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরানো।

২. সালাম ফিরিয়ে তাকবির বলে (আল্লাহু আকবার) সিজদায় যাওয়া।

৩. দুটি সিজদা দেওয়া

৪. সিজদা থেকে উঠে পুনরায় তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু), দুরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়া।

৫. তারপর উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ সম্পন্ন করা। (ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার আসকালানি, পৃষ্ঠা: ৩/১৮০, দারুল মা’রিফা, ১৯৮৯)

আরও পড়ুন

নামাজে যে ১০টি ভুল অনেকে করে থাকেন

সাহু সিজদা আল্লাহর পক্ষ থেকে নামাজের ত্রুটি সংশোধনের একটি বিশেষ রিয়ায়াত। সাহু সিজদা নামাজের ভুল সংশোধন করে এবং নামাজ কবুলের সম্ভাবনা বাড়ায়। এটি আল্লাহর দয়ার প্রকাশ, যা মুমিনের জন্য নামাজ সহজ করে। ভুলের জন্য সিজদা দেওয়া মুমিনকে নামাজে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করে।

তা ছাড়া সাহু সিজদা নামাজের ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমও বটে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, “শয়তান মানুষকে নামাজে বিভ্রান্ত করে, তাই তোমরা সাহু সিজদা দিয়ে তা সংশোধন করো।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১২৩২)

আরও পড়ুন

মহানবী (সা.) কীভাবে ভুল সংশোধন করতেন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইসলাম থেকে আরও পড়ুন