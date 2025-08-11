পিতামাতার জন্য ৩টি সুন্দর দোয়া
পিতামাতার জন্য দোয়া করা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি অপূর্ব উপায়। ইসলামে পিতামাতার প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা কোরআন ও হাদিসে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন থেকে এখানে পিতামাতার জন্য ৩টি সুন্দর দোয়া তুলে ধরা হলো।
ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা
কোরআনে বনি ইসরাইলকে ফিরাউনের নিপীড়ন থেকে মুক্তির পর একটি উন্নত জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি দিতে বলা হয়েছে, যার মধ্যে পিতামাতার প্রতি দয়া অন্তর্ভুক্ত: ‘আর স্মরণ করো, যখন আমি বনি ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম: ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না; পিতামাতা, আত্মীয়, এতিম ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া করবে; মানুষের সঙ্গে সুন্দর কথা বলবে; নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে।’ কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং উপেক্ষা করেছিল।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ৮৩)
পিতামাতা আমাদের জন্মদাতা। আমাদের দুর্বল সময়ে তারা যত্ন নিয়েছেন। তাঁদের জন্য দোয়া করা কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং আমাদের ইমানের প্রকাশ।
আল্লাহর বাণী কখনো এলোমেলো নয়। পিতামাতার প্রতি দয়া করার নির্দেশ ইবাদতের পরই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের প্রতি দায়িত্বের গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটি আমাদের মুক্তির পথে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরে।
পিতামাতার প্রতি অসীম ধৈর্য
পিতামাতা আমাদের লালন-পালনে অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমার পিতামাতার প্রতি দয়াশীল হও। যদি তাঁদের একজন বা উভয়ে তোমার সঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছান, তবে তাঁদের প্রতি বিরক্তির কোনো কথা বলো না।’ (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩)
এই আয়াত আমাদের পিতামাতার প্রতি ধৈর্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। এ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘প্রভুর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রভুর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে।’ (সুনান তিরমিজি, হাদিস: ১৮৯৯)
পিতামাতাকে খুশি করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।
পিতামাতার জন্য ৩টি সুন্দর দোয়া
নিচে পিতামাতার জন্য কিছু কোরআন ও হাদিসভিত্তিক দোয়া উল্লেখ করা হলো, যা আমরা নিয়মিত পড়তে পারি।
১. পিতামাতার জন্য ক্ষমার দোয়া
উচ্চারণ: রাব্বানাগফির লি ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু’মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদের ক্ষমা করো, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪১)
প্রভুর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রভুর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে।
প্রায় একই রকম আরেকটি দোয়া আছে।
উচ্চারণ: রাব্বিগফির লি ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমান দাখালা বাইতিয়া মু’মিনান ওয়ালিল মু’মিনীনা ওয়াল মু’মিনাতি ওয়ালা তাযিদিজ জালিমীনা ইল্লা তাবারা।
অর্থ: হে প্রভু! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যে আমার ঘরে মুমিন হিসেবে প্রবেশ করে তাকে ক্ষমা করো। মুমিন পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করো এবং অত্যাচারীদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বাড়িয়ো না। (সুরা নুহ, আয়াত: ২৮)
২. পিতামাতার জন্য রহমতের দোয়া
উচ্চারণ: রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।
অর্থ: হে আমার প্রভু! তাঁদের প্রতি রহম করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সুরা ইসরা, আয়াত: ২৪)
৩. পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য দোয়া
উচ্চারণ: রাব্বি আওযি‘নী আন আশকুরা নি‘মাতাকাল্লাতী আন‘আমতা ‘আলাইয়্যা ওয়া ‘আলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন আ‘মালা সালিহান তারদাহু ওয়া আদখিলনী বিরাহমাতিকা ফী ‘ইবাদিকাস সালিহীন।
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে অনুপ্রাণিত করো যেন আমি তোমার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হই, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়েছ এবং যেন আমি এমন সৎকর্ম করি, যা তোমাকে খুশি করে। তোমার রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করো। (সুরা নামল, আয়াত: ১৯)
পিতামাতার জন্য দোয়ার গুরুত্ব
পিতামাতা আমাদের জন্মদাতা এবং লালন-পালনকারী। তাঁরা আমাদের দুর্বল সময়ে আমাদের যত্ন নিয়েছেন। তাঁদের জন্য দোয়া করা কেবল তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং আল্লাহর কাছে আমাদের ইমানের প্রকাশ। এই দোয়াগুলো নিয়মিত পড়া আমাদের পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে এবং আল্লাহর রহমতের পথ খুলে দেয়।
ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা অনেক বেশি। কোরআন ও হাদিসে তাঁদের প্রতি দয়া, ধৈর্য ও সেবার গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। পিতামাতার জন্য দোয়া করা আমাদের ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং ইমানের প্রকাশ।