ইবাদত
প্রতিদিন ১৭ বার: নামাজে আল্লাহ যেভাবে আপনার কথার জবাব দেন
চোখ বন্ধ করে একটু কল্পনা করুন। এশার নামাজ শেষ হয়েছে। ঘরের বাতি নরম, বাইরে রাতের শহর ধীরে ধীরে চুপ হয়ে আসছে। আপনি জায়নামাজ ভাঁজ করছেন। আপনার পাঁচ বছরের মেয়েটা পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আপনার নামাজ দেখছিল।
হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, ‘আব্বু, তুমি নামাজে কার সঙ্গে কথা বলো?’ ‘আল্লাহর সঙ্গে, মা।’ ‘উনি কী বলেন?’
আপনি মুখ খুললেন, কিন্তু কোনো শব্দ এল না। বিশ বছর ধরে নামাজ পড়ছেন, অথচ এই সহজ প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছে নেই। সুরা ফাতিহা পড়তে পড়তে সেদিনও আপনার মাথায় ঘুরছিল কাল সকালের মিটিং আর মাসের শেষের বিল।
এই গল্পটা কিন্তু শুধু আপনার একার নয়। এটা আজকের প্রায় প্রতিটা নামাজির গল্প। আমরা নামাজে বলেই যাই, থেমে কখনো শুনি না। অথচ মহানবী (সা.) জানিয়েছেন, ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের পর আল্লাহ নিজে উত্তর দেন। তাহলে আমরা শুনতে পাই না কেন? চলুন, ধাপে ধাপে দেখি।
সুরা ফাতিহার ভেতরে একটা মোড় আছে, যেটা আমরা দিনে অন্তত ১৭ বার পেরিয়ে যাই, অথচ কখনো খেয়াল করি না। এটা ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের ১৭ রাকাত হিসাবে। সুন্নত যোগ করলে আরও ১২ রাকাত হবে।
বিজ্ঞান কী বলছে
আগে সমস্যাটা চিনে নিই। হার্ভার্ডের গবেষক ম্যাথিউ কিলিংসওয়ার্থ ও ড্যানিয়েল গিলবার্ট ২ হাজার ২৫০ জন প্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে একটা গবেষণা করেছিলেন। একটা আইফোন অ্যাপ এলোমেলো সময়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করত, এখন কী করছেন আর মন কোথায় আছে?
প্রায় আড়াই লাখ উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, জেগে থাকা সময়ের প্রায় ৪৬.৯ শতাংশ মানুষের মন হাতের কাজ ফেলে অন্য কোথাও চলে যায়। (কিলিংসওয়ার্থ ও গিলবার্ট 'আ ওয়ান্ডারিং মাইন্ড ইজ অ্যান আনহ্যাপি মাইন্ড', ৩৩০/৯৩২ সায়েন্স, ২০১০)
এটা নামাজের কোনো গবেষণা নয়। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে দেয়—মন ভেসে যাওয়া মানুষের স্বভাব, আপনার একার দোষ নয়। আর স্বভাবের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ হলো জানা, আমি আসলে কার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।
কোরআনের নির্দেশনা
সুরা ফাতিহার ভেতরে একটা মোড় আছে, যেটা আমরা দিনে অন্তত ১৭ বার পেরিয়ে যাই, অথচ কখনো খেয়াল করি না। এটা ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের ১৭ রাকাত হিসাবে। সুন্নত যোগ করলে আরও ১২ রাকাত হবে।
শুরুর আয়াতগুলোয় আমরা আল্লাহর কথা বলি ‘তিনি’ বলে। ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সারা জগতের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।’ এ পর্যন্ত বান্দা যেন দূর থেকে একজনের পরিচয় দিচ্ছে।
তারপর হঠাৎ সুর বদলে যায়। ‘আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, আর শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই।’ খেয়াল করুন, এখানে ‘তিনি’ আর নেই, এখন ‘আপনি’।
এই বদলের চাবিকাঠি হলো ‘ইয়্যাকা’ শব্দটা, মানে ‘আপনাকে’। আরবিতে সাধারণত ক্রিয়া আগে বসে। কিন্তু এখানে ‘আপনাকে’ শব্দটা ক্রিয়ার আগে এনে বসানো হয়েছে, আর তাতে অর্থ দাঁড়িয়েছে ‘শুধু আপনাকেই’।
ছবিটা এভাবে ভাবুন—একটা বড় সভায় একজন মানুষ এতক্ষণ দূর থেকে কারও গুণ বলছিলেন, ‘উনি এমন, উনি তেমন’। বলতে বলতে হঠাৎ তিনি মুখ ঘুরিয়ে সরাসরি তাঁর চোখে চোখ রাখলেন। বললেন, ‘আপনাকেই’।
ফাতিহার এই আয়াত ঠিক সেই মুহূর্ত। গুণ বলার পালা শেষ, এবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার পালা। আর কেউ সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললে উত্তর আসাটাই স্বাভাবিক।
আরেকটা ছোট্ট বিষয়ও চোখে পড়ে। আপনি জায়নামাজে একা দাঁড়ালেও বলছেন ‘আমরা ইবাদত করি’, ‘আমরা সাহায্য চাই’। ‘আমি’ বলেননি। অর্থাৎ নিজের কথা বলার সময়ও আপনি সব মুমিনকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ান। নিঃসঙ্গ রাতের নামাজও তাই আসলে একা নয়।
আর এই ‘আপনি’র সামনে দাঁড়িয়ে বান্দা প্রথম কী চায়? চায় সরল পথ। ‘আমাদের সরল পথ দেখান।’ ফাতিহার সবচেয়ে বড় চাওয়াটা তাই পথ চেনার। জীবনের বাকি সব চাওয়া এর পরের কথা।
সবচেয়ে সুন্দর কথাটা হলো, প্রতিটি উত্তরে আল্লাহ বলছেন, ‘আমার বান্দা’। কোটি মানুষের ভিড়ে একজন মানুষ জায়নামাজে দাঁড়িয়েছে, আর আল্লাহ তাকে ডাকছেন ‘আমার বান্দা’ বলে।
হাদিস কী বলছে
এবার আপনার মেয়ের প্রশ্নের উত্তরটা শুনুন। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ–তাআলা বলেন, ‘আমি নামাজকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগ করেছি। আমার বান্দা যা চাইবে, সে তা-ই পাবে।’
বান্দা যখন বলে, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সারা জগতের প্রতিপালক’, আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।’ যখন বলে, ‘যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু’, আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে।’ যখন বলে, ‘বিচার দিনের মালিক’, আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করেছে।’
যখন বলে, ‘আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই’, আল্লাহ বলেন, ‘এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে। আর আমার বান্দা যা চাইবে, সে তা-ই পাবে।’ আর যখন বলে, ‘আমাদের সরল পথ দেখান...’, আল্লাহ বলেন, ‘এটা আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে, সে তা-ই পাবে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৩৯৫)
একটু থামুন, এই কথাগুলো নিয়ে ভাবুন। ক্রমটা লক্ষ করুন। আগে প্রশংসা, তারপর সমর্পণ, তারপর চাওয়া। পরিচয় ছাড়া কেউ অনুরোধ জানায় না, আর সূরাটা আমাদের ঠিক সেই আদবই শেখায়।
সবচেয়ে সুন্দর কথাটা হলো, প্রতিটি উত্তরে আল্লাহ বলছেন, ‘আমার বান্দা’। কোটি মানুষের ভিড়ে একজন মানুষ জায়নামাজে দাঁড়িয়েছে, আর আল্লাহ তাকে ডাকছেন ‘আমার বান্দা’ বলে।
সিরাতের আলো
এই সুরার পরিচয় কীভাবে এসেছিল, সেই ঘটনাটাও শুনে নিই।
আবু সাইদ ইবনুল মুআল্লা (রা.) মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে ডাকলেন। তিনি সাড়া দিলেন না। নামাজ শেষ করে এসে বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, আমি নামাজে ছিলাম।’ নবীজি বললেন, ‘আল্লাহ কি বলেননি, আল্লাহ ও রাসুল যখন তোমাদের ডাকেন, তখন সাড়া দাও?’ (সুরা আনফাল, ৮:২৪)।
তারপর বললেন, ‘মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে কোরআনের সবচেয়ে মহান সুরা শেখাব।’
মসজিদের দরজার কাছে এসে আবু সাইদ (রা.) মনে করিয়ে দিলেন সেই কথা। নবীজি বললেন, ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। বারবার পড়া সাত আয়াত (এটাই সাবউল মাসানি), আর এটাই আমাকে দেওয়া মহান কোরআন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৪৪৭৪)
সেদিন যে সুরা শেখানো হলো, সেটাই আমরা প্রতিদিন পড়ি।
আজ রাতেই সন্তানদের জিজ্ঞেস করুন, ‘নামাজে আল্লাহ কী উত্তর দেন, জানো?’ ফাতিহার উত্তরগুলো একসঙ্গে পড়ুন। আপনার ছোট্ট মেয়ের প্রশ্নের উত্তরটা এভাবেই দেওয়া যায়।
আমরা কী করতে পারি
আজ রাত থেকেই শুরু করা যায়, ইনশাআল্লাহ:
আয়াত আয়াত করে থামা: মহানবী (সা.) কিরাত পড়তেন আয়াত আয়াত করে, প্রতিটি আয়াতের শেষে থামতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪০০১)
আপনিও প্রতিটি আয়াতের পর এক নিঃশ্বাস থামুন, আর ভাবুন—ওপাশ থেকে উত্তর আসছে।
মন ছুটলে ফিরে আসা: মন ছুটবেই। আসল অনুশীলন হলো বারবার ফিরে আসা। কোন আয়াতে আপনার মন সবচেয়ে বেশি ছুটে যায়, সেটা খেয়াল করুন। এক সপ্তাহে নিজের একটা ধরন চোখে পড়বে।
‘ইয়্যাকা’ আয়াতের পর চাওয়া: ‘আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই’ বলার পর একটা নির্দিষ্ট চাওয়া মনে মনে আল্লাহকে জানান। হাদিসে এই অংশকেই বলা হয়েছে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ভাগ। আজ যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার, সেটাই বলুন।
ঘরে শেখানো: আজ রাতেই সন্তানদের জিজ্ঞেস করুন, ‘নামাজে আল্লাহ কী উত্তর দেন, জানো?’ ফাতিহার উত্তরগুলো একসঙ্গে পড়ুন। আপনার ছোট্ট মেয়ের প্রশ্নের উত্তরটা এভাবেই দেওয়া যায়।
আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে নামাজে উপস্থিত মন দান করুন। আমিন।
মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর : খণ্ডকালীন প্রভাষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়