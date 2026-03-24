শাওয়ালের ছয় রোজা: অল্প আমলে সারা বছরের সওয়াব

ইসমত আরা
ছবি: পেক্সেলস

রমজান শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইবাদত ও সওয়াব অর্জনের সেই দরজা এখনো বন্ধ হয়নি। আল্লাহ-তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য রমজানের পরও শাওয়াল মাসে একটি বিশেষ সুযোগ রেখে দিয়েছেন।

সুযোগটি শুধু একটি আমল নয়; বরং মুমিনের জন্য ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সুযোগের মূল্য অপরিসীম এবং এর প্রতিদান দীর্ঘস্থায়ী।

কী সেই সুযোগ

শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোজা রাখাই হচ্ছে বিশেষ সেই সুযোগ। এই ছয়টি রোজা মূলত রমজানের প্রশিক্ষণকে ধরে রাখারই একটি বাস্তব প্রয়োগ।

যারা রমজানে নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে ইবাদতে অভ্যস্ত করেছেন, তাঁদের জন্য এটি সেই ধারাকে অব্যাহত রাখার সহজ পথ।

ফজিলত ও হিসাব

আমরা কি চাইলেই সারাবছর রোজা রাখতে পারব? মনে হয় না। কাজটা বেশ কঠিন। কিন্তু মাত্র ছয় দিন রোজা রাখার ফলেই আমরা সেই কঠিন কাজটির সওয়াব পেতে পারি ইনশাআল্লাহ।

শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখলে কীভাবে তা এক বছর রোজা রাখার সমান হতে পারে? এ প্রসঙ্গে কোরআনের এই আয়াতের দিকে লক্ষ করা যায়:

‘যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করল, তার জন্য থাকবে দশ গুণ প্রতিদান।’ (সুরা আনআম, আয়াত: ১৬০)

শাওয়াল মাসের নফল রোজার প্রতিদান প্রকৃতপক্ষেই অপরিসীম।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, এরপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।’ (মুসলিম, আস-সহিহ ২/৮২২)

এই বিশাল ফজিলতের পেছনে রয়েছে কোরআনের সেই মূলনীতি—প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান ১০ গুণ।

অতএব, রমজানের ৩০টি রোজা + শাওয়ালের ৬টি রোজা = ৩৬টি রোজা।

আর (৩৬ × ১০) = ৩৬০ দিন, যা একটি পূর্ণ বছরের সমান।

এভাবে খুব অল্প আমলের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দাকে বিশাল সওয়াব অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন, যা তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের প্রমাণ।

নিয়ম ও সহজতা

রোজাগুলোর গুরুত্ব অধিকাংশ মানুষই জানেন, কিন্তু নিয়ম সম্পর্কে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। প্রকৃতপক্ষে শাওয়ালের এই রোজাগুলো রাখা তুলনামূলক সহজ। কারণ, এগুলো একটানা রাখা বাধ্যতামূলক নয়।

পুরো মাসজুড়ে সুবিধামতো দিন বেছে নিয়ে ছয়টি রোজা পূরণ করা যায়। ধারাবাহিকভাবে রাখা হোক বা বিরতি দিয়ে—উভয়ভাবেই রোজা আদায় করা বৈধ।

এখানে ইসলামের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে—কঠোরতা নয়, বরং সহজতা ও ভারসাম্য।

কাজা ও নফল রোজার অগ্রাধিকার

উত্তম হলো—আগে ফরজের কাজা রোজা আদায় করা, এরপর শাওয়ালের নফল রোজা রাখা। কারণ, ফরজ ইবাদতের গুরুত্ব সর্বাধিক।

তবে কোনো কোনো আলেমের মতে, কেউ চাইলে আগে শাওয়ালের রোজা রেখে পরে কাজা আদায় করতে পারেন। যাঁরা একসঙ্গে দুটো সামলাতে কষ্ট অনুভব করেন, তাঁদের জন্য এটি একটি সুযোগ।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, কাজা রোজা এবং শাওয়ালের রোজা এক নিয়তে রাখা যাবে না; প্রতিটি রোজা আলাদা নিয়তে রাখতে হবে।

রমজানের ঘাটতি পূরণ

মানুষ হিসেবে রমজানের রোজায়ও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে—অনর্থক কথা বা দৃষ্টি সংযমে ঘাটতি ইত্যাদি। শাওয়ালের এই নফল রোজাগুলো সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আমল কবুলের আলামত

ইসলামিক স্কলারদের মতে, যখন একজন বান্দা পূর্ববর্তী নেক আমল করার পর পুনরায় নেক আমল করার তাওফিক পান, সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমল কবুলের একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে আল্লাহ বান্দার আমল কবুল করেছেন এবং তাকে আরও ভালো কাজের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

আমাদের করণীয়

এত বড় ফজিলত ও সহজ সুযোগ সামনে থাকার পরও যদি আমরা তা গ্রহণ না করি, তবে সেটি হবে আক্ষেপের বিষয়।

তাই আমাদের উচিত এই ছয়টি রোজা রাখার মাধ্যমে নিজেদের আমলনামা সমৃদ্ধ করা এবং রমজানের শিক্ষাকে বাস্তবে ধরে রাখা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই ফজিলতপূর্ণ আমলগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইসমত আরা: শিক্ষক ও লেখক 

