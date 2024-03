কপ ২৮: অভিজ্ঞতা, ফলাফল ও ভবিষ্যৎ করণীয়

ড. মোহাম্মদ ইমরান হাসান

হেড অব ক্লাইমেট জাস্টিস অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস রাইটস, অক্সফাম ইন বাংলাদেশ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল গঠনের প্রায় তিন দশকের যে প্রচেষ্টা, কপ ২৮–এর উদ্বোধনের দিনে সে তহবিল ঘোষণা ছিল ঐতিহাসিক ও আশাব্যঞ্জক। তবে এ তহবিলে অনুদান ছিল ঐচ্ছিক। উন্নয়নশীল দেশকেও অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং উন্নত দেশগুলোর নামমাত্র অনুদান ছিল হতাশাব্যঞ্জক। যেখানে বিভিন্ন গবেষণায় লস অ্যান্ড ড্যামেজের প্রভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় দেড় ট্রিলিয়ন ডলার, তার বিপরীতে উন্নত দেশগুলোর সমন্বিত অনুদান ৭৯২ মিলিয়ন ডলার নিছক কৌতুকমাত্র।

জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে ‘গ্লোবাল গোল অন অ্যাডাপটেশন’ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া একটা ইতিবাচক অগ্রগতি। কিন্তু ধনী দেশগুলোর এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিপরীতে অর্থ প্রদান এড়িয়ে যাওয়া ছিল বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশ, সিভিল সোসাইটি ও জলবায়ু কর্মীদের জন্য চরম হতাশার। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মপরিকল্পনার UNFCCC মূলনীতি, 'Common but Different Responsibility and Respective Capabilities'–কে স্বল্পোন্নত দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও উন্নত দেশগুলো তা এড়িয়ে গিয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানির অবলুপ্তিকরণ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের একটি অনন্য দাবি, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার জন্য অপরিহার্য। এক দশকের বেশি সময়জুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানির পরিপূর্ণ অবলুপ্তিকরণ জলবায়ু কর্মীদের প্রাণের দাবি হলেও বিগত কপগুলোতে উল্লেখ করার মতো কিছুই ছিল না। এদিক থেকে কপ ২৮ অন্তত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে, যা কিছুটা ইতিবাচক বৈকি। এই অঙ্গীকার নবায়নযোগ্য শক্তিকে তিন গুণ বর্ধিত করা, কার্যকরিতা দ্বিগুণ বর্ধিত করার বিষয়ে প্রায় সবগুলো দেশ ঐকমতে৵ পৌঁছতে পেরেছে। তবে কপ ২৮–এর প্রেসিডেন্টের ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানির অবলুপ্তিকরণের বৈজ্ঞানিক সম্পর্ককে নাকচ করে দেওয়া, জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলোর জীবাশ্ম জ্বালানি ফেজ-আউট সদিচ্ছার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করে।

জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে, লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল গঠন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হলেও আদতে জলবায়ু অর্থায়নের দর–কষাকষির ফলাফল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য হতাশাজনক। প্রয়োজনের তুলনায় জলবায়ু তহবিল খুবই স্বল্প, বিশেষ করে অভিযোজনে। সর্বোপরি এবারের কপ জলবায়ু পরিবর্তনের সংজ্ঞায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বরাবরের মতো এবারের কপেও ১০০ বিলিয়ন ডলারের শর্ত পূরণ, অনুদান, ঋণের হিসাবের উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। এনার্জি ট্রাঞ্জিশনের ক্ষেত্রে যদিও বা তিন গুণ নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর করার ঘোষণা এসেছে, তবে তা বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহযোগিতার ব্যাপারে উল্লেখ করার মতো কোনো অগ্রগতি নেই।