বিপিএল ২০২৬: দেখে নিন ঢাকা পর্বের সূচি
অবশেষে শেষ হলো ২০২৬ বিপিএলের সিলেট পর্ব। লিগ পর্বের প্রথম ২৪টি ম্যাচই হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। কাল রাতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও ঢাকা ক্যাপিটালসের ম্যাচ দিয়ে শেষ হয়েছে সিলেট পর্ব। এবার ঢাকা পর্বের অপেক্ষা।
আজ ও আগামীকাল বিরতি। ঢাকা পর্ব মাঠে গড়াবে ১৫ জানুয়ারি। লিগ পর্বের শেষ ছয়টি ম্যাচ ও এরপর ফাইনালসহ প্লে-অফের চারটি ম্যাচের ভেন্যুও মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম।
১৫, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি টানা তিন দিন হবে লিগ পর্বের ম্যাচ। এলিমিনেটর ও প্রথম কোয়ালিফায়ার ১৯ জানুয়ারি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ২১ জানুয়ারি। ফাইনাল ২৩ জানুয়ারি। এলিমিনেটর, দুই কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালের জন্য রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে।