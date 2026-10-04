আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ অক্টোবর ২০২৬)
জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় দিন আজ। উয়েফা নেশনস লিগে ম্যাচ আছে জার্মানি, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডসের।
🏅 এশিয়ান গেমস
সমাপনী অনুষ্ঠান
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২
🏏 জাতীয় ক্রিকেট লিগ
ঢাকা–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
সিলেট–ময়মনসিংহ
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
⚽ উয়েফা নেশনস লিগ
আজারবাইজান-লিথুয়ানিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ২
মাল্টা-অ্যান্ডোরা
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
কসোভো-অস্ট্রিয়া
রাত ১০টা, সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
পর্তুগাল-নরওয়ে
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
গ্রিস-জার্মানি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ, ট্যাপম্যাড
নেদারল্যান্ডস-সার্বিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ, ট্যাপম্যাড