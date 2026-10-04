খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় দিন আজ। উয়েফা নেশনস লিগে ম্যাচ আছে জার্মানি, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডসের।

🏅 এশিয়ান গেমস

সমাপনী অনুষ্ঠান

সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২

 🏏 জাতীয় ক্রিকেট লিগ 

ঢাকা–রংপুর

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

সিলেট–ময়মনসিংহ

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা–বরিশাল

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

চট্টগ্রাম–রাজশাহী

সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

⚽ উয়েফা নেশনস লিগ

আজারবাইজান-লিথুয়ানিয়া

সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ২

মাল্টা-অ্যান্ডোরা

রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

কসোভো-অস্ট্রিয়া

রাত ১০টা, সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

পর্তুগাল-নরওয়ে

রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

গ্রিস-জার্মানি

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

নেদারল্যান্ডস-সার্বিয়া

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ, ট্যাপম্যাড

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