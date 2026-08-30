খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লর্ডসে চলছে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যকার চতুর্থ টেস্টের রোমাঞ্চ। ছোট পর্দায় আজ রয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার একাধিক ম্যাচ।

টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি

বাংলাদেশ এইচপি-ভিক্টোরিয়া সিএ

সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ফাইনাল

দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লর্ডস টেস্ট-৪র্থ দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট

ভারত-থাইল্যান্ড

রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-ব্রাইটন

সন্ধ্যা ৭টা, রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিডস-ব্রেন্টফোর্ড

সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ইউনাইটেড-ইপসউইচ

রাত ৯-৩০ মি., রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ–মালাগা

রাত ৯টা, টি স্পোর্টস

দেপর্তিভো–ভ্যালেন্সিয়া

রাত ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

সেল্তা–বিলবাও

রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন