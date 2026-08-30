আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ আগস্ট ২০২৬)
লর্ডসে চলছে ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের মধ্যকার চতুর্থ টেস্টের রোমাঞ্চ। ছোট পর্দায় আজ রয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার একাধিক ম্যাচ।
টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি
বাংলাদেশ এইচপি-ভিক্টোরিয়া সিএ
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ফাইনাল
দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস
লর্ডস টেস্ট-৪র্থ দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২
নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট
ভারত-থাইল্যান্ড
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-ব্রাইটন
সন্ধ্যা ৭টা, রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিডস-ব্রেন্টফোর্ড
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইউনাইটেড-ইপসউইচ
রাত ৯-৩০ মি., রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ–মালাগা
রাত ৯টা, টি স্পোর্টস
দেপর্তিভো–ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
সেল্তা–বিলবাও
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস