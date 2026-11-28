আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ নভেম্বর ২০২৬)
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ক্রাইস্টচার্চে চলছে নিউজিল্যান্ড–ভারত দ্বিতীয় টেস্ট। রাতে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে আলাভেসের বিপক্ষে। আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফ্রেঞ্চ লিগ আঁর ম্যাচও।
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ২য় দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইপসউইচ–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
এলচে–আতলেতিকো
রাত ১১–৩০ মি., টি স্পোর্টস
রিয়াল মাদ্রিদ–আলাভেস
রাত ২টা, টি স্পোর্টস
ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ
পিএসজি–লোরিয়াঁ
রাত ১–৪৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২