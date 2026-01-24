আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ জানুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব, শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড ওয়ানডে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা—আজ খেলার অভাব নেই।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
৩য় রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ১-১৫ মি., আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
২য় ওয়ানডে
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্নলি-টটেনহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বোর্নমাউথ-লিভারপুল
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-অগসবুর্গ
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
ইউনিয়ন-ডর্টমুন্ড
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লা লিগা
সেভিয়া-বিলবাও
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ভিয়ারিয়াল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ