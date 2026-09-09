আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
আজ শুরু ইংল্যান্ড-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ মাঠে নামবে বার্সেলোনা, পিএসজি, লিভারপুল ও আর্সেনালের মতো দল।
গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি
ফাইনাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
এজবাস্টন টেস্ট-১ম দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২
ইউএস ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-ফেইনুর্ড
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
পিএসজি-স্লোভান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
নাপোলি-আর্সেনাল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
লিভারপুল-আতলেতিকো
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫