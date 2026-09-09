খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আজ শুরু ইংল্যান্ড-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ মাঠে নামবে বার্সেলোনা, পিএসজি, লিভারপুল ও আর্সেনালের মতো দল।

গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি

ফাইনাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

এজবাস্টন টেস্ট-১ম দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

ইউএস ওপেন

কোয়ার্টার ফাইনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বার্সেলোনা-ফেইনুর্ড
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

পিএসজি-স্লোভান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

নাপোলি-আর্সেনাল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

লিভারপুল-আতলেতিকো
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

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