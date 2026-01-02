খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলে আজ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি ঢাকা ও চট্টগ্রাম। দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুরের প্রতিপক্ষ সিলেট। আইএল টি-টোয়েন্টির দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মাঠে নামবে সাকিবের এমিরেটস।

বিপিএল

ঢাকা-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

সিলেট-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

হিট-স্টারস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

কোয়ালিফায়ার ২
রাত ৮-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস

এসএ টোয়েন্টি

পার্ল-কেপটাউন
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

সিরি আ

কালিয়ারি-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

