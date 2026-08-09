আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ আগস্ট ২০২৬)
আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় ত্রিদেশীয় ইমার্জিং সিরিজে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ইমার্জিং।
ত্রিদেশীয় ক্রিকেট সিরিজ
বাংলাদেশ ইমার্জিং–দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং
দুপুর ১.৩০ মি., ইউটিউব/ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা
প্রীতি ক্লাব ফুটবল
ম্যানসিটি–আতলেতিকো
বিকেল ৫টা, ফ্যানকোড
লিভারপুল–মোনাকো
সন্ধ্যা ৭.৩০ মি., ফ্যানকোড
কারাবাও কাপ
ম্যানসফিল্ড–শেফিল্ড ইউনাইটেড
রাত ৯টা, ফ্যানকোড
দ্য হানড্রেড
সানরাইজার্স লিডস–ওয়েলশ ফায়ার
সন্ধ্যা ৭.৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
লন্ডন স্পিরিট–বার্মিংহাম ফিনিক্স
রাত ১১টা, স্টার স্পোর্টস ২