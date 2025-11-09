খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ নভেম্বর ২০২৫)

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি ও লিভারপুল। লা লিগায় ম্যাচ আছে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা, দুই দলেরই।

ক্রিকেট

হংকং সুপার সিক্সেস
সকাল ৬-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

৫ম যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

খুলনা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রাজশাহী-বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

৩য় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২-১৫ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

টেনিস

এটিপি ফাইনালস
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস-ব্রাইটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যান সিটি-লিভারপুল
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ভায়েকানো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

সেল্তা ভিগো-বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

আতালান্তা-সাসসুয়োলো
বিকেল ৫-৩০ মি., ডিএজেডএন

বোলোনিয়া-নাপোলি
রাত ৮টা, ডিএজেডএন

রোমা-উদিনেসে
রাত ১১টা, ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-লাৎসিও
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

ফিজি-আর্জেন্টিনা
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস

পর্তুগাল-জাপান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস

