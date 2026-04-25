আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

এফএ কাপের সেমিফাইনালে আজ ম্যানচেস্টার সিটি খেলবে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে। আছে আইপিএল ও পিএসএলের ম্যাচও।

নারী ওয়ানডে

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

কিংস-ব্রাদার্স

বেলা ৩-৩০ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি

পিডব্লিউডি-মোহামেডান

বেলা ৩-৩০ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি

পিএসএল

করাচি-কোয়েটা

বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লাহোর-পেশোয়ার

রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

দিল্লি-পাঞ্জাব

বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

রাজস্থান-হায়দরাবাদ

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

এফএ কাপ সেমিফাইনাল

ম্যান সিটি-সাউদাম্পটন

রাত ১০-১৫ মি., সনি টেন ১, ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ফুলহাম-অ্যাস্টন ভিলা

সন্ধ্যা ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লিভারপুল-প্যালেস

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

ওয়েস্ট হাম-এভারটন

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

উলভস-টটেনহাম

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

আর্সেনাল-নিউক্যাসল

রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২

লা লিগা

আলাভেস-মায়োর্কা

সন্ধ্যা ৬টা, বিগিন অ্যাপ

হেতাফে-বার্সেলোনা

রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

ভ্যালেন্সিয়া-জিরোনা

রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

আতলেতিকো-বিলবাও

রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা

মেইঞ্জ-বায়ার্ন

রাত ৭-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড

কোলন-লেভারকুসেন

রাত ৭-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড

ভলফসবুর্গ-গ্ল্যাডবাখ

রাত ৭-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড

হামবুর্গ-হফেনহেইম

রাত ১০-৩০ মি., সনি লিভ, ট্যাপমেড

খেলা থেকে আরও পড়ুন