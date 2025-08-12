খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
রাতে ওয়ানডেতে মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান।এএফপি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। রাতে ওয়ানডেতে মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের দুই ক্লাব আবাহনী ও বসুন্ধরা কিংস মাঠে নামবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে।

২য় টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ

আবাহনী-মুরাস ইউনাইটেড
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস

আল কারামা-বসুন্ধরা কিংস
রাত ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

৩য় ওয়ানডে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

দ্য হানড্রেড (নারী)

বার্মিংহাম-ওভাল
 রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

বার্মিংহাম-ওভাল
 রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

টেনিস

সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস ২

