আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ নভেম্বর ২০২৫)
গুয়াহাটি টেস্টের শেষ দিন আজ। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ মুখোমুখি পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল আর্সেনাল ও বায়ার্ন মিউনিখ। মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ ও লিভারপুলও।
নারী ত্রিদেশীয় ফুটবল
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
গুয়াহাটি টেস্ট-৫ম দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
পাফোস-মোনাকো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
আর্সেনাল-বায়ার্ন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
লিভারপুল-পিএসভি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫