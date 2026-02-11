আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তান এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অস্ট্রেলিয়া খেলবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। রাতে আছে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
প্যালেস-বার্নলি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
অ্যাস্টন ভিলা-ব্রাইটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ম্যান সিটি-ফুলহাম
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সান্ডারল্যান্ড-লিভারপুল
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২