আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ অক্টোবর ২০২৫)
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। অস্ট্রেলিয়া-ভারত এবং পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টিও আজ।
২য় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
৩য় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
২য় টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
টেনিস
প্যারিস মাস্টার্স
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ৫
২য় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা, এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস
বুন্দেসলিগা
অগসবুর্গ-ডর্টমুন্ড
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২