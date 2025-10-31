খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। অস্ট্রেলিয়া-ভারত এবং পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টিও আজ।

২য় যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

৩য় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

২য় টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

টেনিস

প্যারিস মাস্টার্স
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ৫

২য় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা, এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস

বুন্দেসলিগা

অগসবুর্গ-ডর্টমুন্ড
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

