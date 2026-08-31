আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ আগস্ট ২০২৬)
নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ আজ, প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়া। নিউইয়র্কে চলছে ইউএস ওপেন। লা লিগায় বার্সেলোনার ও প্রিমিয়ার লিগে আছে আর্সেনালের ম্যাচ।
নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইউএস ওপেন
১ম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-আর্সেনাল
রাত ১টা, রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ওসাসুনা-হেতাফে
রাত ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বার্সেলোনা-ভায়েকানো
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস