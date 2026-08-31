খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ আজ, প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়া। নিউইয়র্কে চলছে ইউএস ওপেন। লা লিগায় বার্সেলোনার ও প্রিমিয়ার লিগে আছে আর্সেনালের ম্যাচ।

নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইউএস ওপেন

১ম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-আর্সেনাল
রাত ১টা, রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ওসাসুনা-হেতাফে
রাত ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বার্সেলোনা-ভায়েকানো
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

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