আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নারী এককের দুটি সেমিফাইনালই আজ। টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা
 বেলা ১-৩০ মি., র‍্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল

সাবালেঙ্কা-সভিতোলিনা
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

পেগুলা-রিবাকিনা
১ম ম্যাচের পর, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

১ম টি-টুয়েন্টি

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা, পিটিভি ও এ স্পোর্টস

২য় টি-টুয়েন্টি

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২

ইউরোপা লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-সালজবুর্গ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

প্যানাথিনাইকোস-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

