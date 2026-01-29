আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ জানুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নারী এককের দুটি সেমিফাইনালই আজ। টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
সাবালেঙ্কা-সভিতোলিনা
বেলা ২-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
পেগুলা-রিবাকিনা
১ম ম্যাচের পর, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
১ম টি-টুয়েন্টি
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা, পিটিভি ও এ স্পোর্টস
২য় টি-টুয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
ইউরোপা লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-সালজবুর্গ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
প্যানাথিনাইকোস-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২