খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ চতুর্থ টি–টুয়েন্টি আজ। রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজি।

৪র্থ টি–টুয়েন্টি

ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

লিজেন্ডস ক্রিকেট

বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফেইনুর্ড–কোমো
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

লাস্ক–লিভারপুল
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ম্যানচেস্টার সিটি–পিএসজি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

রোমা–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

বোডো/গ্লিমট–ডর্টমুন্ড
 রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

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