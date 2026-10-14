আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ অক্টোবর ২০২৬)
ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ চতুর্থ টি–টুয়েন্টি আজ। রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি ও পিএসজি।
৪র্থ টি–টুয়েন্টি
ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
লিজেন্ডস ক্রিকেট
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ফেইনুর্ড–কোমো
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
লাস্ক–লিভারপুল
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ম্যানচেস্টার সিটি–পিএসজি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
রোমা–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
বোডো/গ্লিমট–ডর্টমুন্ড
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫