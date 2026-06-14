খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ জুন ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আজ ভোর থেকে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ বিশ্বকাপে। বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় ওয়ানডে আজ। নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচও আজ।

বিশ্বকাপ ফুটবল

হাইতি-স্কটল্যান্ড
সকাল ৭টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

অস্ট্রেলিয়া-তুরস্ক
সকাল ১০টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

জার্মানি-কুরাসাও
রাত ১১টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

নেদারল্যান্ডস-জাপান
রাত ২টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

আইভরিকোস্ট-ইকুয়েডর
আগামীকাল ভোর ৫টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

সুইডেন-তিউনিসিয়া
আগামীকাল সকাল ৮টা, বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

৩য় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১১টা, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
বেলা ৩-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

ভারত-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

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