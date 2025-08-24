খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ আগস্ট ২০২৫)

ইউএস ওপেনের মূল পর্ব শুরু হচ্ছে আজ। সকালে তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আজ ম্যাচ আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদেরও।

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

সেমিফাইনাল
সকাল ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ফাইনাল
দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস

৩য় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস-নটিংহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিপিএল

অ্যান্টিগা-সেন্ট কিটস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ইউএস ওপেন

১ম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ২

লা লিগা

ওভিয়েদো-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

সিরি আ

কোমো-লাৎসিও
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন

আতালান্তা-পিসা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

জুভেন্টাস-পার্মা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

ওয়েলশ ফায়ার-ট্রেন্ট রকেটস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ম্যানচেস্টার-বার্মিংহাম
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

