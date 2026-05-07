আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ মে ২০২৬)
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের চারটি ম্যাচ দেখা যাবে টেলিভিশন ও ইউটিউবে। রাতে আছে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনাল।
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
মোহামেডান-ব্রাদার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব
আবাহনী-সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গাজী গ্রুপ-টাইগার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
লিজেন্ডস-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
আইপিএল
লক্ষ্ণৌ-বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইউরোপা লিগ
ফ্রাইবুর্গ-ব্রাগা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
অ্যাস্টন ভিলা-নটিংহাম
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
কনফারেন্স লিগ
প্যালেস-শাখতার
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫