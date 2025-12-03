খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। লা লিগায় রাতে বিলবাওয়ের মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ। আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট-২য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

২য় ওয়ানডে

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

লা লিগা

বিলবাও-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১২টা, বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

