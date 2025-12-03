আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ ডিসেম্বর ২০২৫)
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। লা লিগায় রাতে বিলবাওয়ের মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ। আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচও।
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট-২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
২য় ওয়ানডে
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
লা লিগা
বিলবাও-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১২টা, বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১