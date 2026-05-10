আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ মে ২০২৬)
মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। রাতে এল ক্লাসিকো, বার্সা-রিয়াল ম্যাচটি শুরু হবে রাত ১টায়। আছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট।
মিরপুর টেস্ট-৩য় দিন
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
আবাহনী-ব্রাদার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গাজী গ্রুপ-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
লিজেন্ডস-প্রাইম ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গুলশান-অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
আইপিএল
চেন্নাই-লক্ষ্ণৌ
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বেঙ্গালুরু-মুম্বাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ