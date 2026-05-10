খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। রাতে এল ক্লাসিকো, বার্সা-রিয়াল ম্যাচটি শুরু হবে রাত ১টায়। আছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট।

মিরপুর টেস্ট-৩য় দিন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

আবাহনী-ব্রাদার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গাজী গ্রুপ-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
লিজেন্ডস-প্রাইম ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গুলশান-অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

আইপিএল

চেন্নাই-লক্ষ্ণৌ
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বেঙ্গালুরু-মুম্বাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ওয়েস্ট হাম-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন