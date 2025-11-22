আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ নভেম্বর ২০২৫)
৩য় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস
অ্যাশেজ: পার্থ টেস্ট-২য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৮টা ২০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
মিরপুর টেস্ট-৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
আবুধাবি টি-টেন
স্ট্যালিয়নস-রাইডার্স
বিকেল ৫টা ৩০ মি., টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি–চেলসি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ৩
লিভারপুল–নটিংহাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ৩
লিভারপুল–নটিংহাম
১১টা ৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ৩
লা লিগা
বার্সেলোনা–বিলবাও
৯টা ১৫ মি., বিগিনঅ্যাপ