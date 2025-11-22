খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

৩য় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড–ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস

অ্যাশেজ: পার্থ টেস্ট-২য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ৮টা ২০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

মিরপুর টেস্ট-৪র্থ দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

আবুধাবি টি-টেন

স্ট্যালিয়নস-রাইডার্স

বিকেল ৫টা ৩০ মি., টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১

ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি

পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা

সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি–চেলসি

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ৩

লিভারপুল–নটিংহাম

রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ৩

লিভারপুল–নটিংহাম

১১টা ৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ৩

লা লিগা

বার্সেলোনা–বিলবাও

৯টা ১৫ মি., বিগিনঅ্যাপ

