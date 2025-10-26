খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

আজ এল ক্লাসিকো। বাংলাদেশ রাত সোয়া ৯টায় বার্নাব্যুতে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ, প্রতিপক্ষ ভারত।

১ম ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
সকাল ৭টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

বাংলাদেশ-ভারত
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-প্যালেস
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

এভারটন-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

লা লিগা: এল ক্লাসিকো

রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

