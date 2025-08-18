আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ আগস্ট ২০২৫)
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি লিডস ও এভারটন। সিনসিনাটি ওপেনে আজ মেয়েদের সেমিফাইনাল।
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
মেলবোর্ন স্টারস-নেপাল
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ক্যাপিটাল-নর্দার্ন
সকাল ১০-৩০ মি., টি স্পোর্টস
শাহিনস-রেনেগেডস
বেলা ২-৩০ মি., টি স্পোর্টস
দ্য হানড্রেড (নারী)
সাউদার্ন-ওভাল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
সাউদার্ন-ওভাল
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-এভারটন
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
এলচে-বেতিস
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
টেনিস
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২