আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএল
ঢাকা-রংপুর
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-ভারত
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২, র্যাবিট হোল
শ্রীলঙ্কা-জাপান
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২, র্যাবিট হোল
বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-রেনেগেডস
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস ২
স্কর্চার্স–স্টারস
বেলা ৩–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
সুপার জায়ান্টস–রয়্যালস
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস ২
সুপার কিংস–ক্যাপিটালস
রাত ৯–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ইউনাইটেড–সিটি
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
চেলসি–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম–আর্সেনাল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল–লেভান্তে
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
মায়োর্কা–বিলবাও
৯–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
ওসাসুনা–ওভিয়েদো
রাত ১১–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
বেতিস–ভিয়ারিয়াল
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
লাইপজিগ-বায়ার্ন
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
উদিনেসে-ইন্টার
রাত ৮টা, ডিএজেডএন
নাপোলি–সাস্সুয়োলো
রাত ১১টা, ডিএজেডএন
কালিয়ারি–জুভেন্টাস
রাত ১–৪৫ মি., ডিএজেডএন