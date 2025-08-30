আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ আগস্ট ২০২৫)
বাংলাদেশ–নেদারল্যান্ডস টি–টোয়েন্টি সিরিজ আজ শুরু। লা লিগায় রাতে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ।
এশিয়া কাপ হকি
বাংলাদেশ–চায়নিজ তাইপে
দুপুর ১–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
১ম টি–টোয়েন্টি
বাংলাদেশ–নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৬টা, নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি–ফুলহাম
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লিডস–নিউক্যাসল
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
ব্রেমেন–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
অগসবুর্গ–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি
আরব আমিরাত–পাকিস্তান
রাত ৯টা, ইউরোস্পোর্ট ও টেন ক্রিকেট
ইউএস ওপেন
৩য় রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ–মায়োর্কা
রাত ১–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট