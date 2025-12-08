খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে আজ ১৭তম হওয়ার লড়াইয়ে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। রাতে প্রিমিয়ার লিগে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ

নামিবিয়া-ওমান
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

কানাডা-মিসর
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চীন-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

ভাইপার্স-জায়ান্টস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

সিরি আ

তুরিনো-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

উলভারহ্যাম্পটন-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন