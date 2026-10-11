আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ অক্টোবর ২০২৬)
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। ডারবানে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। আজ মাঠে গড়াচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ও ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টুয়েন্টি ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি লিভারপুল-ম্যান সিটি।
আবুধাবি টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস
ডারবান টেস্ট: ৩য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১-৩০ মি., ট্যাপম্যাড
২য় টি-টুয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, পিটিভি স্পোর্টস
৩য় টি-টুয়েন্টি
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
হাল সিটি-এভারটন
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-ম্যান সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১