আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ মে ২০২৬)
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আজ সপ্তম রাউন্ডের খেলা। বায়ার্ন মিউনিখ নামবে জার্মান কাপের ফাইনালে।
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
আবাহনী-অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
মোহামেডান-গুলশান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গাজী-লিজেন্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
প্রাইম ব্যাংক-সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
রুপগঞ্জ-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
আইপিএল
লক্ষ্ণৌ-পাঞ্জাব
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
জার্মান কাপ: ফাইনাল
বায়ার্ন মিউনিখ-স্টুটগার্ট
রাত ১২টা, ফ্যানকোড ও ট্যাপমেড