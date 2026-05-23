আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আজ সপ্তম রাউন্ডের খেলা। বায়ার্ন মিউনিখ নামবে জার্মান কাপের ফাইনালে।

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

আবাহনী-অগ্রণী ব্যাংক

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

মোহামেডান-গুলশান

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

গাজী-লিজেন্ডস

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

প্রাইম ব্যাংক-সিটি ক্লাব

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

রুপগঞ্জ-লেপার্ডস

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

আইপিএল

লক্ষ্ণৌ-পাঞ্জাব

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

জার্মান কাপ: ফাইনাল

বায়ার্ন মিউনিখ-স্টুটগার্ট

রাত ১২টা, ফ্যানকোড ও ট্যাপমেড

