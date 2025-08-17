আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ আগস্ট ২০২৫)
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ আর্সেনালকে আতিথেয়তা দেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। চেলসির প্রতিপক্ষ ক্রিস্টাল প্যালেস।
টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি
শিকাগো-অ্যাডিলেড
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
নর্দার্ন-হোবার্ট
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ ‘এ’-স্কর্চার্স
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-ব্রেন্টফোর্ড
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যান ইউনাইটেড-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বিলবাও-সেভিয়া
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
এসপানিওল-আতলেতিকো
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
ম্যানচেস্টার-নর্দার্ন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
বার্মিংহাম-লন্ডন স্পিরিট
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
সিপিএল
সেন্ট কিটস-ত্রিনবাগো
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অ্যান্টিগা-সেন্ট লুসিয়া
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টেনিস
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২