খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও আর্সেনালরয়টার্স

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ আর্সেনালকে আতিথেয়তা দেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। চেলসির প্রতিপক্ষ ক্রিস্টাল প্যালেস।

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

শিকাগো-অ্যাডিলেড
সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নর্দার্ন-হোবার্ট
বেলা ১১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ ‘এ’-স্কর্চার্স
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম-ব্রেন্টফোর্ড
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ম্যান ইউনাইটেড-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বিলবাও-সেভিয়া
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

এসপানিওল-আতলেতিকো
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

ম্যানচেস্টার-নর্দার্ন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

বার্মিংহাম-লন্ডন স্পিরিট
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

সিপিএল

সেন্ট কিটস-ত্রিনবাগো
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অ্যান্টিগা-সেন্ট লুসিয়া
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টেনিস

সিনসিনাটি ওপেন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

