খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আবুধাবিতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট, ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

আবুধাবি টেস্ট: ৪র্থ দিন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস

ডারবান টেস্ট: ৪র্থ দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১-৩০ মি., ট্যাপম্যাড

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

কভেন্ট্রি-নিউক্যাসল
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

লেভান্তে-সেভিয়া
রাত ১টা, টি স্পোর্টস

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