আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ অক্টোবর ২০২৬)
আবুধাবিতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট, ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
আবুধাবি টেস্ট: ৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস
ডারবান টেস্ট: ৪র্থ দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১-৩০ মি., ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
কভেন্ট্রি-নিউক্যাসল
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
লেভান্তে-সেভিয়া
রাত ১টা, টি স্পোর্টস