আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ নভেম্বর ২০২৬)
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নিউজিল্যান্ড–ভারত প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন আজ। আছে অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড টি–টুয়েন্টি সিরিজ। রাতে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও ফ্রেঞ্চ লিগ আঁর ম্যাচ।
ওয়েলিংটন টেস্ট: ৩য় দিন
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
১ম টি–টুয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড
বেলা ২–১৫ মি., ইউরোস্পোর্ট ও ট্যাপম্যাড
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
বাংলাদেশ ‘এ’–আফগানিস্তান ‘এ’
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার সিটি–ফুলহাম
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি–লিডস
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল–আর্সেনাল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ
নিস–পিএসজি
রাত ১০–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ–সেল্তা ভিগো
রাত ২টা, টি স্পোর্টস