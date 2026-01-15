খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলের ঢাকা পর্ব শুরু আজ। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী, দ্বিতীয় ম্যাচে রাজশাহী ও সিলেট। আজ শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটও।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

কোয়ালিফাইং
ভোর ৫-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

বিপিএল

চট্টগ্রাম-নোয়াখালী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

রাজশাহী-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ

রেনেগেডস-স্করচার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টুয়েন্টি

প্রিটোরিয়া-পার্ল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

সিরি আ

হেল্লাস-বোলোনিয়া
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন

কোমো-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

বুন্দেসলিগা

অগসবুর্গ-ইউনিয়ন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

