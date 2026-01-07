আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএল আজ মুখোমুখি ঢাকা ও নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ।
সিডনি টেস্ট-৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিপিএল
ঢাকা-নোয়াখালী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
চট্টগ্রাম-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
স্করচার্স-রেনেগেডস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
১ম টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫ ও পিটিভি স্পোর্টস
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-প্রিটোরিয়া
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
সিরি আ
নাপোলি-হেল্লাস
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন
পার্মা-ইন্টার মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান সিটি-ব্রাইটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
বোর্নমাউথ-টটেনহাম
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ফুলহাম-চেলসি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বার্নলি-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১