আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএল আজ মুখোমুখি ঢাকা ও নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ।

সিডনি টেস্ট-৪র্থ দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিপিএল

ঢাকা-নোয়াখালী
বেলা ১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

চট্টগ্রাম-সিলেট
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

স্করচার্স-রেনেগেডস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

১ম টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ৫ ও পিটিভি স্পোর্টস

এসএ টোয়েন্টি

ডারবান-প্রিটোরিয়া
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

সিরি আ

নাপোলি-হেল্লাস
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন

পার্মা-ইন্টার মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান সিটি-ব্রাইটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

বোর্নমাউথ-টটেনহাম
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ফুলহাম-চেলসি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বার্নলি-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

