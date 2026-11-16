আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ নভেম্বর ২০২৬)
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জোহানেসবার্গে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ডের খেলা। রাতে নেশনস লিগে ডাচ-জার্মান লড়াই।
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
শারজা টেস্ট: ৪র্থ দিন
আফগানিস্তান-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১২টা, ট্যাপম্যাড
উয়েফা নেশনস লিগ
জার্মানি-নেদারল্যান্ডস
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২