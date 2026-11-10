আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ নভেম্বর ২০২৬)
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নিউজিল্যান্ড–ভারত তৃতীয় ওয়ানডে আজ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের শেষ দিন আজ। রাওয়ালপিন্ডিতে টেস্ট খেলছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।
৩য় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড–ভারত
সকাল ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ২য় দিন
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ভারত–আরব আমিরাত
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২