আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ অক্টোবর ২০২৫)
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। রাতে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবলের দ্বিতীয় রাউন্ডে নাইজেরিয়ার মুখোমুখি আর্জেন্টিনা।
১ম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
বিশ্বকাপ ফুটবল: বাছাইপর্ব
লিবিয়া-কেপভার্দে
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
মরিশাস-ক্যামেরুন
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
মধ্য আফ্রিকা-ঘানা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
জিবুতি-মিসর
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
আর্জেন্টিনা-নাইজেরিয়া
রাত ১-৩০ মি., ফিফা প্লাস
কলম্বিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১-৩০ মি., ফিফা প্লাস