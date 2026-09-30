খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

উয়েফা নেশনস লিগে আজ কোনো ম্যাচ নেই। আজ আছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া ওয়ানডে। কাল সকালে এশিয়াডের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
আগামীকাল সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

২য় ওয়ানডে

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ফিফা আসিয়ান কাপ

তিমুর-কম্বোডিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

ব্রুনেই-হংকং
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

৩য় ওয়ানডে

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫-৩০ মি., এ স্পোর্টস

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