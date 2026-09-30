আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
উয়েফা নেশনস লিগে আজ কোনো ম্যাচ নেই। আজ আছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া ওয়ানডে। কাল সকালে এশিয়াডের সেমিফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
এশিয়ান গেমস
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
আগামীকাল সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
২য় ওয়ানডে
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ফিফা আসিয়ান কাপ
তিমুর-কম্বোডিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ব্রুনেই-হংকং
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
৩য় ওয়ানডে
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫-৩০ মি., এ স্পোর্টস