আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ মার্চ ২০২৬)
সাফ অ-২০ ফুটবলে ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ। পিএসএলে আজ দুটি ম্যাচ। আইপিএল শুরু হচ্ছে আজ।
সাফ অ-২০ ফুটবল
বাংলাদেশ-ভারত
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz
পিএসএল
পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইসলামাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
স্কটল্যান্ড-জাপান
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
হাঙ্গেরি-স্লোভেনিয়া
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
মেক্সিকো-পর্তুগাল
আগামীকাল সকাল ৭টা, সনি স্পোর্টস ১