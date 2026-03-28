আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ মার্চ ২০২৬)

সাফ অ-২০ ফুটবলে ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ। পিএসএলে আজ দুটি ম্যাচ। আইপিএল শুরু হচ্ছে আজ।

সাফ অ-২০ ফুটবল

বাংলাদেশ-ভারত
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz

পিএসএল

পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইসলামাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

স্কটল্যান্ড-জাপান
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

হাঙ্গেরি-স্লোভেনিয়া
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২

যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

মেক্সিকো-পর্তুগাল
আগামীকাল সকাল ৭টা, সনি স্পোর্টস ১

