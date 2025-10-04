আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ অক্টোবর ২০২৫)
এনসিএল টি–টোয়েন্টিতে আছে দুটি ম্যাচ। দুপুরে নিউজিল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ধারণী টি–টোয়েন্টি। রাতে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ।
এনসিএল টি–টোয়েন্টি
রংপুর–রাজশাহী
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
বরিশাল–ঢাকা মহানগর
দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট–৩য় দিন
ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২
৩য় টি–টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২–১৫ মি., সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা–অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৩–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস–টটেনহাম
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–সান্ডারল্যান্ড
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল–ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
চেলসি–লিভারপুল
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ–ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, রাজধানী টিভি
জার্মান বুন্দেসলিগা
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড–লাইপজিগ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
ফ্রাঙ্কফুর্ট–বায়ার্ন মিউনিখ
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২