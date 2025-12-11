আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ ডিসেম্বর ২০২৫)
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। রাতে ইউরোপা লিগে মাঠে নামবে নটিংহাম ফরেস্ট, অ্যাস্টন ভিলা, রোমা ও লিওঁর মতো ক্লাব।
ওয়েলিংটন টেস্ট-২য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস
২য় টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস
আইএল টি-টোয়েন্টি
নাইট রাইডার্স-এমিরেটস
রাত ৮-৩০ মি., পিটিভি স্পোর্টস
ইউরোপা লিগ
জাগরেব-বেতিস
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
মিতিউলান-গেঙ্ক
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
উট্রেখট-নটিংহাম
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
সেল্টিক-রোমা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
বাসেল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
লিওঁ-ইগলস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫