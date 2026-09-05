আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপে আছে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে।
গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি
অনূর্ধ্ব ২৩-অনূর্ধ্ব ১৯
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ইউএস ওপেন
৩য় রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-টটেনহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ম্যান সিটি-কভেন্ট্রি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
লা লিগা
বিলবাও-আতলেতিকো
রাত ৮-১৫ মি., টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড
সিরি আ
ইন্টার-নাপোলি
রাত ১০টা, জি ফাইভ, বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
শালকে-বায়ার্ন
রাত ১০-৩০ মি., জি ফাইভ