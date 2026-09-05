খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
নারী এশিয়ান কাপে আছে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে।

গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি

অনূর্ধ্ব ২৩-অনূর্ধ্ব ১৯
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইউএস ওপেন

৩য় রাউন্ড  
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২  

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নটিংহাম-টটেনহাম  
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ম্যান সিটি-কভেন্ট্রি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

লা লিগা

বিলবাও-আতলেতিকো
রাত ৮-১৫ মি., টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড

সিরি আ

ইন্টার-নাপোলি
রাত ১০টা, জি ফাইভ, বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা

শালকে-বায়ার্ন
রাত ১০-৩০ মি., জি ফাইভ

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